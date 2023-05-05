Более 530 млн рублей направят на расчеты с кредиторами самарского «Газбанка»

Несколько лет назад "Газбанк" лишили лицензии, а затем признали банкротом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направит дополнительные средства на расчеты с кредиторами самарского «Газбанка». Речь идет о сумме в 531,77 млн рублей.

- В результате процент удовлетворения требований кредиторов первой очереди составит 73,43% суммы установленных требований, - говорится в сообщении на сайте АСВ.

Увеличить процент удалось благодаря поступлениям денег, полученным при погашении задолженностей заемщиками банка. Планируется, что выплаты кредиторам начнутся 16 мая 2023 года.

Напомним, самарский «Газбанк» лишился лицензии в июле 2018-го. В сентябре того же года суд признал организацию банкротом. Через некоторое время в отношении руководства банка возбудили уголовное дело. В 2021 году экс-директора «Газбанка» Артема Маслова признали виновным в злоупотреблении полномочиями. Ему дали два года условно за выдачу безвозвратных займов.

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