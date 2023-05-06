Новый автобус № 85 может появиться в Самаре

Перевозки по новому маршруту будут выполнять по регулируемым тарифам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре может появиться новый автобусный маршрут. Ему планируют присвоить номер 85. Он будет пролегать от железнодорожного вокзала до улицы Лейтенанта Шмидта. Об этом говорится в схеме организации транспортного обслуживания Самарско-Тольяттинской агломерации.

Планируется, что маршрут автобуса № 85 будет проходить от ж/д вокзала по улицам Спортивной (в обратном направлении улица Агибалова), Чернореченской, Владимирской, Новоурицкой, Авиационной, Клинической, Дзержинского, Партизанской, Мяги (Диагностический центр), Гагарина, Авроры, Лейтенанта Шмидта. Работать он будет по регулируемым тарифам.

Чтобы запустить новый маршрут, необходимо будет провести ряд подготовительных мероприятий. Так, предстоит продлить улицу Авроры (от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой), обустроить остановочные площадки на нескольких участках и сделать остановочно-разворотную площадку на улице Лейтенанта Шмидта.

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