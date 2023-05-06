Стивен Сигал заявил, что самарский фестиваль «Гитары в строю» должен стать ежегодным

В Самаре прошла совместная пресс-конференция актера Стивена Сигала и губернатора Дмитрия Азарова Фото: правительство Самарской области

В субботу, 6 мая 2023 года, в Самаре находится актер, кинорежиссер и музыкант Стивен Сигал. Он приехал сюда для выступления на международном фестивале антифашистской песни «Гитары в строю». Артист заявил, что это мероприятие должно стать ежегодным.

— Про ваш фестиваль, конечно же, буду рассказывать у себя на родине. У него очень хорошая миссия. Мне кажется просто замечательной идея сделать его традиционным, — отметил Стивен Сигал на совместной пресс-конференции с губернатором Дмитрием Азаровым.

Напомним, фестиваль «Гитары в строю» стартовал в Самарской области 1 мая 2023 года. Всю неделю в регионе выступали музыканты из разных стран мира. Они исполняли русские композиции. Сегодня мероприятие завершит гала-концерт на площади Куйбышева. Среди выступающих — Стивен Сигал. Он исполнит блюз вместе с самарским коллективом D’Black.

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