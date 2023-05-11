ФСБ показала видео задержания украинки, готовившей теракт на пл. Куйбышева в Самаре

Подозреваемую на время следствия отправили под стражу Фото: УФСБ по Самарской области

Появилось видео задержания уроженки Украины, которую подозревают в причастности к подготовке к теракту на антифашистском фестивале в Самаре. Кадры опубликовало региональное УФСБ.

Женщину поймали «на горячем» в апреле 2023 года. Силовики запечатлели, как она достает из автомобиля с номерами ДНР черный пакет и относит его к заброшенному зданию. Его содержимым оказались химические компоненты для приготовления зажигательной смеси.

В машине задержанной правоохранители нашли телефон, а в нем переписку с неизвестным, который представлялся сотрудником одной из военных организаций Украины. Он написал женщине, что пакет в дальнейшем заберет некий человек и 1 мая устроит поджог на площади Куйбышева в Самаре. В тот день там должно было быть много человек – из-за открытия фестиваля антифашистской песни «Гитары в строю».

По словам украинки, она никогда не видела своего собеседника. Тот сам вышел с ней на связь и предложил финансовую помощь. Деньги она так и не получила. Химические компоненты женщина покупала на свои средства.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту». Сейчас она находится под стражей. Накануне губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил сотрудников ФСБ за предотвращение преступления.

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