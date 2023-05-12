Появились подробности о задержанной украинке, подозреваемой в подготовке теракта в Самаре

Задержанную отправили под арест, а ее дочь - в соцучреждение Фото: УФСБ по Самарской области

Стали известны подробности об уроженке Украины, которую задержали по подозрению в подготовке теракта на антифашистском фестивале в Самаре. Женщина приехала в 63 регион из Донецка в 2021 году, пишет Волга Ньюс.

Насколько известно, в ДНР женщина работала парикмахером. Пару лет назад она перебралась в Самару вместе с дочерью. Жили они в пункте временного размещения. На новом месте украинка продолжила трудиться по своей специальности. Ее 10-летняя дочь ходила в местную школу.

По предварительным данным, женщину завербовали представители украинских вооруженных формирований. Сотрудники ФСБ задержали ее в апреле 2023 года, когда она прятала пакет с химическими компонентами для зажигательной смеси. Их планировалось использовать для поджога на площади Куйбышева во время проведения антифашистского фестиваля.

Сейчас украинка находится под арестом. Ее дочь поместили в социальное учреждение. Мужа у женщины нет. Из родственников — сестра, которая живет во Львове.

Напомним, в отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту». В настоящее время правоохранители устанавливают личности ее сообщников.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал