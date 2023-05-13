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НовостиПроисшествия13 мая 2023 11:05

Начальник УГИБДД по Самарской области прокомментировал ДТП с пятью погибшими

В Большеглушицком районе легковушка столкнулась с большегрузом [видео]
Ирина СИНЕГУБОВА
От легкового автомобиля осталась груда металла.

От легкового автомобиля осталась груда металла.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В пятницу, 12 мая, в Самарской области произошло страшное ДТП, в котором погибло пять человек, в том числе два ребенка. Начальник УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Юрий Некрасов прокомментировал смертельное ДТП в Большеглушицком районе.

— На 83 километре трассы А-300 «Самара – Большая Черниговка – Казахстан» водитель Chevrolet Cobalt выехал на полосу встречного движения там, где выезд запрещен, и столкнулся с большегрузом, — рассказал Юрий Некрасов.

От удара оба транспортных средства улетели в кювет, от легкового автомобиля осталась груда металла. На месте происшествия скончались водитель и четыре пассажира легковушки. В числе погибших оказались два ребенка.

По информации регионального СУ СК, водителя большегруза доставили в больницу с многочисленными телесными повреждениями. Прокуратура Самарской области организовала проверку по факту произошедшего.

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