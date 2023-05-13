Начальник УГИБДД по Самарской области прокомментировал ДТП с пятью погибшими

От легкового автомобиля осталась груда металла.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
В пятницу, 12 мая, в Самарской области произошло страшное ДТП, в котором погибло пять человек, в том числе два ребенка. Начальник УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Юрий Некрасов прокомментировал смертельное ДТП в Большеглушицком районе.
— На 83 километре трассы А-300 «Самара – Большая Черниговка – Казахстан» водитель Chevrolet Cobalt выехал на полосу встречного движения там, где выезд запрещен, и столкнулся с большегрузом, — рассказал Юрий Некрасов.
От удара оба транспортных средства улетели в кювет, от легкового автомобиля осталась груда металла. На месте происшествия скончались водитель и четыре пассажира легковушки. В числе погибших оказались два ребенка.
По информации регионального СУ СК, водителя большегруза доставили в больницу с многочисленными телесными повреждениями. Прокуратура Самарской области организовала проверку по факту произошедшего.
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