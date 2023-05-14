Площадь крупного пожара на заводе дверей в Тольятти увеличилась до 20 тысяч кв.метров, обрушилась крыша

Огонь пылает на огромной площади

Площадь крупного пожара на заводе дверей в Тольятти увеличилась до 20 тысяч кв.метров. Об этом сообщает МЧС России. Также известно, что в цехе обрушилась крыша на площади в 5000 квадратных метров.

Покрасочный цех завода по производству дверей «Феррони» загорелся вечером 13 мая 2023. Сначала площадь пожара составляла 1000 квадратных метров, потом она выросла до 6000 кв.м., а по последним данным огонь полыхает уже на площади в 20000 кв.м. По данным ведомства, сейчас пожар тушат 314 человек и 69 единицы техники. В качестве дополнительных сил и средств привлечены пожарные поезда со станций "Самара" и "Сызрань".

Эвакуировано 15 человек, погибших и пострадавших нет. Прокуратура начала проверку соблюдения противопожарного законодательства на предприятии.