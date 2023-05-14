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НовостиПроисшествия13 мая 2023 21:49

Площадь крупного пожара на заводе дверей в Тольятти увеличилась до 20 тысяч кв.метров, обрушилась крыша

Покрасочный цех завода «Феррони» загорелся вечером 13 мая 2023
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Огонь пылает на огромной площади

Огонь пылает на огромной площади

Площадь крупного пожара на заводе дверей в Тольятти увеличилась до 20 тысяч кв.метров. Об этом сообщает МЧС России. Также известно, что в цехе обрушилась крыша на площади в 5000 квадратных метров.

Покрасочный цех завода по производству дверей «Феррони» загорелся вечером 13 мая 2023. Сначала площадь пожара составляла 1000 квадратных метров, потом она выросла до 6000 кв.м., а по последним данным огонь полыхает уже на площади в 20000 кв.м. По данным ведомства, сейчас пожар тушат 314 человек и 69 единицы техники. В качестве дополнительных сил и средств привлечены пожарные поезда со станций "Самара" и "Сызрань".

Эвакуировано 15 человек, погибших и пострадавших нет. Прокуратура начала проверку соблюдения противопожарного законодательства на предприятии.