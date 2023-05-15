Проект строительства высоток на ул. Буянова вновь обсудят в Самаре

Застроить хотят участок площадью более 5 тысяч кв. м в Ленинском районе Самары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вновь обсудят застройку участка неподалеку от Губернского рынка. Речь идет о территории на пересечении улиц Буянова и Ульяновской в Ленинском районе. Об этом говорится в постановлении о назначении публичных слушаний, опубликованном на сайте городской администрации.

Некий застройщик обратился в мэрию с просьбой дать разрешение на использование участка площадью 5 131 кв. м. На нем хотят построить многоэтажные жилые дома. Общественные обсуждения по проекту проведут с 13 мая по 3 июня 2023 года. Экспозиция будет открыта с 20 по 27 мая 2023 года в департаменте градостроительства Самары (ул. Галактионовская, 132, холл первого этажа).

Напомним, ранее планы по застройке участка озвучивала компания известного девелопера Анатолия Давидюка — ООО «СЗ «Династия-2». Она хотела возвести на улице Буянова 10-этажный трехсекционный дом, а также паркинг на 170 мест и две парковки для инвалидов. Однако ни горожане, ни члены комиссии по подготовке проекта правил застройки и землепользования проект не одобрили.

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