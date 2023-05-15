Компания семьи экс-министра займется подключением к сетям зарядной станции для электробусов в Самаре

Для Самары хотят закупить четыре электробуса белорусского производства Фото: Андрей АБРАМОВ

В Самаре стартовала подготовка к запуску электробусов. МП «ТТУ» нашло подрядчика, который проведет технологическое подключение к электрическим сетям зарядной станции для нового пассажирского транспорта. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Выполнением необходимых работ займется ООО «ЮГ сети». Учредителем этой компании является семья бывшего министра строительства Самарской области Евгения Чудаева. Подключение нужно провести на остановке «Спорткомплекс «Южный», которая расположена на Николаевском проспекте в микрорайоне Южный город. Срок — не более 1 года с момента заключения договора. За это фирме готовы заплатить 2,9 млн рублей.

Напомним, самарцы уже знакомы с электробусом. Он проходил тестовую эксплуатацию в 2020-2021 годах и курсировал по маршруту № 108 между Губернским рынком и Южным городом. Теперь власти намерены приобрести четыре новых электробуса белорусского производства. Однако сроки покупки транспорта пока неизвестны.

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