Бесплатные автобусы пустят между основными местами проведения «Ночи музеев» 20 мая

Интервал бесплатных автобусов составит в 15 минут. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 20 мая, с 15:00 до 23:30 в рамках акции «Ночь музеев-2023» в Самаре для жителей пустят бесплатные экскурсионные автобусы.

— Они будут ходить между основными местами проведения «Ночи музеев» с интервалами в 15 минут от остановки «Самарский филиал Третьяковской галереи» до «Хлебной площади», — рассказали в городской администрации.

Напомним, в этом году главной темой акции стала «История и истории». Специальные программы пройдут на более 60 площадок. В их числе музеи, библиотеки, арт-пространства и др. Семьи могут поучаствовать в программах с 13:00. Однако основная часть акции стартует в 18:00.

Полную информацию об участниках акции можно посмотреть на «Карте Ночи Музеев» на сайте администрации Самары. Также 19 мая с 15 до 20 часов и 20 мая с 12 до 23 часов ее можно получить в бумажном виде на пересечении улиц Куйбышева и Ленинградской в инфоцентре «Ночи музеев».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ночь музеев» 2023 в Самаре: куда сходить, расписание мероприятий

Рассказываем, куда можно сходить на «Ночь музеев» 2023 в Самаре 20 мая (подробности)

Акция «Ночь музеев» пройдет в музее ж/д техники в Самаре 20 мая 2023 года

Посетители познакомятся с раритетными паровозами и побывают в кабинах ряда поездов (подробности)

Появилась программа «Ночи музеев» в музее Алабина в Самаре 20 мая 2023 года

Гостей ждут выставки, мастер-классы, театральное представление и световое шоу (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.