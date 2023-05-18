Появились фотографии реставрации Дворца культуры имени Литвинова в Самаре

Сейчас идет ремонт внутренних помещений, реставрация люстр и бра. Фото: телеграм-канал Елены Лапушкиной

В четверг, 18 мая, глава Самары Елена Лапушкина проверила, как идут ремонтные работы во Дворце культуры имени Литвинова на площади Кирова, и посмотрела на строительство планетария на проспекте Ленина. Об этом мэр сообщила в своем телеграм-канале.

— Сейчас во Дворце культуры ремонтируют внутренние помещения, реставрируют люстры и бра в специализированном цехе, а также воссоздают подоконники из мозаичного бетона, — отметила Елена Лапушкина.

На завершающем этапе находится реставрация фасадов. Фото: телеграм-канал Елены Лапушкиной

Помимо этого, специалисты монтируют электрику и слаботочные системы, работают по усилению колонн. Необходимость в этом поняли, уже после демонтажа гранитных плит. На завершающем этапе находится реставрация фасадов.

А вот планетарий, по словам главы города, сейчас еще только на самом начальном этапе. В соответствии с муниципальным контрактом подрядчик должен завершить строительство планетария к 30 ноября 2024 года.

Специалисты работают по усилению колонн. Фото: телеграм-канал Елены Лапушкиной

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