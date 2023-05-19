Процесс по делу сына замглавы МВД РФ Дениса Зубова сделали закрытым в Самаре

Дело Дениса Зубова рассматривают в Кировском районном суде Самары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд по делу сына заместителя главы МВД РФ Дениса Зубова будет проходить в особом режиме. Процесс решили сделать закрытым. Об этом сообщили в Кировском районном суде Самары.

Напомним, Дениса Зубова задержали в Самаре в ТРК «Вива Лэнд» в феврале 2022 года по подозрению в даче взятки сотруднику ФСБ. Он пытался подкупить силовика 18 млн рублей. Вместе с сыном замглавы МВД на встрече присутствовали экс-директор крупной нефтебазы Василий Ермаков и спортсмен и предприниматель Игорь Карпов. По версии следователей, взятка передавалась за общее покровительство. Сотрудник ФСБ деньги не взял. Как оказалось, он действовал в рамках оперативного эксперимента.

Расследование дела Дениса Зубова велось около года. Материалы передали на рассмотрение в Кировский районный суд Самары этой весной. Процесс стартовал в апреле.

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