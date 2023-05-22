Блогерша из Тольятти Лерчек вернула государству 311 млн рублей

Валерию Чекалину обвиняют в уклонении от уплаты налогов и в отмывании денег Фото: СОЦСЕТИ

Топ-блогер из Тольятти Лерчек погасила огромную задолженность перед налоговой. Она заняла деньги у знакомых и заплатила 311 млн рублей. Об этом рассказал адвокат Валерии Чекалиной Константин Третьяков.

Напомним, ранее блогершу и ее мужа обвинили в уклонении от уплаты налогов и в отмывании денег. По версии следствия, в течение нескольких лет Лерчек дробила свой бизнес, платя налоги по пониженным ставкам. Доходы от интернет-марафонов и торговли косметикой шли на счета фирм, которые были записаны на родных женщины.

Ранее на счета супругов наложили арест, так что воспользоваться этими деньгами Лерчек не могла. Поэтому, как рассказал Константин Третьяков, блогерше пришлось вновь влезать в долги — теперь она заняла у знакомых, чтобы рассчитаться с налоговой. По его словам, теперь все требования следователей и налоговиков исполнены. Однако, как пишет KP.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах, фискалы все еще проводят в отношении Лерчека проверку. Сумма, которую она погасила, - это только основной долг, а ведь были еще штрафы и пени. Говорить о прекращении уголовного дела пока рано.

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