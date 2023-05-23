Волга прогрелась до рекордных температур у Самары в конце мая 2023 года

Вода оказалась теплой и на Куйбышевском водохранилище. Фото: Полина ЖДАНОВСКИХ

Во вторую половину мая 2023 года в Самарской области зафиксировали высокие температуры воды в Волге. Река прогрелась до рекордных значений. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

– Температура воды в Саратовском водохранилище у Самары достигла 11,8 °С, это на 2,1 °С выше нормы, – поделились специалисты.

Вода оказалась теплой и на Куйбышевском водохранилище. В районе Тольятти температура составила 13 °С, что на 2,8 °С выше нормы.

О температурных рекордах сообщалось также в апреле и начале мая. Уже в апреле температура воды в Волге была выше на 1,1 °С. А по состоянию на 10 мая 2023 года в районе Самары она составила 8,2 °С, что на 2,2 °С выше нормы.

Тем временем жители продолжают открывать пляжный сезон.

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