Из-за смертельного пожара начата проверка Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Стала известна предварительная причина пожара на улице Артемовской в Самаре, который произошел ранним утром в среду, 24 мая 2023 года. Происшествие унесло жизнь человека. Еще трое пострадали.

— Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

А вот в СУ СК по Самарской области в качестве возможной причины ЧП называют замыкание электропроводки.

Напомним, пожар в многоквартирном доме на улице Артемовской, 52 начался в шестом часу утра. Его площадь составила 40 квадратных метров. Пожарные спасли 16-летнюю девушку — ее спустили по трехколенной лестнице, установленной в окно второго этажа. Пострадали 45-летний мужчина и 66-летняя женщина. Еще один человек погиб — это мужчина, его личность пока неизвестна.

В настоящее время прокуратура и СУ СК по Самарской области проводят по факту пожара проверку. Они устанавливают все детали произошедшего.

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