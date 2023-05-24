Площадь пожара составляет 120 квадратных метров Фото: скриншот видео

Пожар в ветлечебнице на улице Вольской в Самаре 24 мая 2023 года попал на видео. Очевидцы засняли черные клубы дыма и языки пламени, которые охватили надворные постройки.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, пожар начался ближе к 11 часам. На улице Вольской, 108 загорелись надворные постройки на площади 120 кв. м. Насколько известно, огонь еще не потушен. Пожарные продолжают работать на месте происшествия. В оперативном ведомстве сообщили, что пострадавших нет.

Из-за пожара перекрыли движение транспорта на пересечении улиц Вольской и Краснодонской в направлении улицы Ново-Вокзальной. Автобусы № 9 и 21, а также троллейбусы № 7 и 15 пустили в объезд.

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