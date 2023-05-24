Пожарные потушили огонь в ветлечебнице на ул. Вольской в Самаре

Пожар обошелся без погибших и пострадавших / Фото: Евгений Щекин

В Самаре потушили пожар в ветлечебнице на улице Вольской, 108. Огонь прошелся по территории в 200 квадратных метров. Блогер Евгений Щекин показал, как пожарные боролись с возгоранием.

— На улице Вольской горели надворные постройки и кровля здания. Локализация была объявлена в 11:54, а ликвидация — в 12:05. На месте работали 9 единиц техники и 36 человек. Погибших и пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Из-за чего начался пожар, пока неизвестно. В настоящее время специалисты устанавливают причину происшествия.

Напомним, пожар начался ближе к 11 часам 24 мая 2023 года. Сначала его площадь составляла 120 кв. м, а затем возросла до 200. Из-за ЧП пришлось перекрыть движение транспорта на пересечении улиц Вольской и Краснодонской. Автобусы и троллейбусы временно пустили в объезд.

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