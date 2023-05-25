В Самаре определился подрядчик для продолжения реконструкции Дома со слонами

Общество предложило за свои услуги 79 миллионов 500 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре нашли подрядчика, который продолжит реставрационные работы «Комплекса дачи Головкина» или по-другому Дома со слонами. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Подрядчика искало министерство культуры РФ. На продолжение работ на объекте культурного наследия федерального значения начала 20 века готовы были выделить почти 80 миллионов рублей. Так, начальная цена контракта составляла 79 731 131 рубль.

Итоги определения подрядчика подвели 24 мая. На конкурс подали заявки две компании. Победителем стало ООО «Вега групп регион». Общество предложило за свои услуги 79 миллионов 500 тысяч рублей.

Подрядчик должен будет выполнить все работы до конца сентября 2024 года. Напомним, реставрация Дома со слонами началась в 2021 году.

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