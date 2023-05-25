Глава Самары Елена Лапушкина рассказала о ремонте городских дорог

Доля автодорог, которые соответствуют нормативным требованиям, увеличилась с 66% до 74%.
Фото: администрация Самары
Глава Самары Елена Лапушкина во время отчета депутатам гордумы рассказала, как продвигается ремонт дорог города. В 2022 году во всех районах Самары обновили 38 участков автодорог протяженностью 57,5 км.
— После этого доля автодорог, которые соответствуют нормативным требованиям, увеличилась с 66% до 74%. На ряде улиц, в том числе Авроры и Алма-Атинской, ремонтные работы продолжились в этом году, — отметила мэр.
В 2022 году был комплексно отремонтирован Волжский проспект, приведены в порядок улицы Гагарина, Советской Армии, Физкультурная, Магистральная и ряд других, отремонтированы 55 участков тротуаров.
Также благодаря подготовленной документации ремонт путепровода «139 км» по улице Земеца начали уже в апреле этого года. В прошлом году Елена Лапушкина поручила выделить в отдельную подпрограмму ремонт и строительство тротуаров. Теперь для этого заведено отдельное финансирование, программа начала работать в этом году.
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