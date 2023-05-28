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НовостиОбщество28 мая 2023 14:53

В Самаре огромное дерево упало на беседку, где были родители с детьми

Пострадала одна женщина
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Случилось это около стадиона «Солидарность Самара Арена». Фото: «Подслушано Самара» / vk.com/overstory163

Случилось это около стадиона «Солидарность Самара Арена». Фото: «Подслушано Самара» / vk.com/overstory163

Около стадиона «Солидарность Самара Арена» сильный ветер уронил огромное дерево на беседку, где праздновали выпускной в детском саду. В этот момент в беседке находились дети и их родители. Пострадала одна женщина, рассказал корреспонденту «КП-Самара» очевидец.

- К счастью, все целы. Одну женщину ударило по голове веткой, но, вроде бы, ничего серьезного, - рассказал собеседник.

Напомним, на Самару обрушился ливень, который сопровождали раскаты грома и сильный ветер. В районе речного вокзала даже выпал град.

Ранее синоптики предупреждали о непогоде. В понедельник, 29 мая 2023 года, на регион может снова обрушиться гроза.