Две жительницы Самарской области умерли после отравления паленым сидром

На предприятии, где произвели смертельно опасный сидр, работают следователи-криминалисты Фото: СУ СК по Самарской области

В Самарском регионе зафиксировали случаи отравления сидром, который ранее погубил восемь жителей Ульяновской области. После употребления этого напитка погибли две женщины из Новокуйбышевска. Возбуждено уголовное дело.

- Две жительницы Новокуйбышевска умерли в ночь с 4 на 5 июня 2023 года. По предварительным данным, они скончались из-за отравления неустановленным веществом. Накануне женщины употребляли напиток «Сидр», приобретенный в местном магазине и поставляемый с предприятия, расположенного в Красноглинском районе Самары, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц». На предприятии сейчас работают следователи и следователи-криминалисты. Назначены судебные экспертизы.

Напомним, ИП, чьим сидром отравились жители двух регионов, уже задержали. Ведется следствие. Самарцев просят не употреблять напиток «Мистер Сидр», жертвами которого стали уже несколько человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал