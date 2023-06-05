Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела об отравлении опасным сидром в ГСУ СК России

На контроле также находится ситуация с отравлением жителей Удмуртии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль расследования уголовных дел об отравлении жителей Ульяновской и Самарской области напитком «Мистер Сидр». Информацию сообщили в пресс-службе СК РФ.

– Председатель СК России дал поручение передать уголовные дела об отравлении людей в Самарской и Ульяновской областях в ГСУ СК России. Это необходимо для наиболее объективного и всестороннего дальнейшего расследования, – пояснили в следственном комитете.

Напомним, информация об отравлении нескольких человек появилась утром в понедельник, 5 июня. В числе пострадавших оказались жители Ульяновской и Самарской областей. Предположительно, все они отравились напитком «Мистер Сидр», который производят в поселке Винтай Красноглинского района. К сожалению, несколько человек погибли. Предпринимателя, который занимался производством алкоголя, уже задержали. Возбуждено уголовное дело.

Недавно стало известно, что контрафактным алкоголем также отравились жители Удмуртии. Эта ситуация тоже находится на контроле СК России.

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