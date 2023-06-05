Число пострадавших от паленого сидра в четырех регионах России превысило 60 человек

Медики пытаются помочь людям Фото: Олег УКЛАДОВ

Число пострадавших от смертельного сидра с метиловым спиртом в четырех регионах России превысило шестьдесят человек. Поздним вечером о том, что в больницах Нижнего Новгорода лежат в реанимации несколько пациентов, кроме того несколько человек погибло, сообщил глава минздрава Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. Пока сказать концертные цифры в ведомстве не могут - информация станет известна ближе к утру.

Известно, что в Нижегородской области все жертвы покупали суррогатный сидр в одном магазине разливных напитков в Богородске. Уже заведено уголовное дело на продавцов.

Ранее стало известно о 60 пострадавших в трех регионах России. 18 человек скончались - две женщины в городе Новокуйбышевск Самарской области, и 16 человек в Ульяновской области. В больнице остаются остальные жертвы, двое из них из Ижевска. Среди людей, кто сейчас находится в реанимации, беременная женщина и несовершеннолетние.

Смертельный сидр производили в Самарской области, отсюда из маленького цеха его развозили по регионам Приволжья. Правда, эксперты настаивают, что называть спиртосодержащую жидкость сидром нельзя - это слабоалкогольный коктейль, концентрат, разбавленный спиртом для крепости.

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