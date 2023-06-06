Уголовное дело экс-главы депстроя Самары передали в суд

Сергея Шанова уволили из-за утраты доверия в конце сентября 2022 года Фото: администрация Самары

В Самаре направили в суд уголовное дело против бывшего сотрудника департамента градостроительства. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и в растрате. Бюджету города был нанесен ущерб в 665 тысяч рублей. Предположительно, речь идет об экс-главе ведомства Сергее Шанове.

По данным ГУ МВД по Самарской области, 42-летний чиновник в 2021 году съездил на 8 дней в ОАЭ. Это была командировка с целью участия в образовательном проекте. После поездки сотруднику депстроя возместили из городского бюджета расходы в более чем 130 тысяч рублей. Правоохранители считают, что 17 тысяч рублей из этой суммы он получил незаконно. Кроме того, мужчину уличили в устройстве своей знакомой на вновь введенную должность и в выплате ей необоснованных премий.

Бывшего сотрудника департамента обвиняют в пяти эпизодах преступления. Его дело передали на рассмотрение в Ленинский районный суд.

Напомним, Сергей Шанов попал в скандал, связанный с поездкой в Дубай, летом 2022 года. Его обвинили в растрате бюджетных денег. В сентябре чиновника уволили с занимаемой должности из-за утраты доверия. Но причиной стала не командировка в ОАЭ. Недавно стало известно, что Сергей Шанов теперь работает в МП «Ремжилуниверсал». Это предприятие подведомственно департаменту управления имуществом Самары.

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