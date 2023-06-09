В Самаре проблемный ЖК «Космолет» хотят достроить до конца 2024 года

В 2023 году дом планируют исключить из реестра проблемных. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре завершить строительство ЖК «Космолет» планируется до 31 декабря 2024 года. На данный момент его готовность составляет 42%. Об этом сообщили на заседании самарской Губдумы 9 июня 2023 года.

Председатель регионального правительства отметил, что дольщики уже готовы подписать договоры о продлении сроков сдачи их квартир на конец 2024 года. Поэтому в 2023 году дом планируют исключить из реестра проблемных. Завершение работ будет идти за счет инвестора, который привлек банковский кредит на 200 миллионов рублей.

Напомним, дома должны были ввести в эксплуатацию еще в декабре 2022 года. Застройщиком скандального ЖК «Космолет» является ООО «Кольцо». Компания просрочила сроки сдачи объекта, потому его внесли в реестр проблемных. Фирму потребовали признать банкротом.

Ранее сообщалось, что проблемный жилой комплекс может достроить компания «Аквапорт». Фирма намерена приобрести долю в уставном капитале нынешнего застройщика дома.

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