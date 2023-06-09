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НовостиПроисшествия9 июня 2023 13:40

Суд арестовал фигуранта дела о краже метилового спирта для «Мистера Сидра» в Самаре

Под стражу отправили Артема Айрапетяна
Анастасия ФИЛАТОВА
Об аресте подозреваемого ходатайствовали следователи

Об аресте подозреваемого ходатайствовали следователи

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Суд в Самаре арестовал одного из фигурантов дела о краже спирта со склада полиции, который использовали для изготовления «Мистера Сидра». Речь идет об Артеме Айрапетяне. Как выяснили следователи именно он нелегально поставил ядовитую жидкость производителю напитка Анару Гусейнову.

Напомним, спирт похитили со склада МВД в Самаре в конце мая 2023 года. Сделали это Алексей Егоров и его сын Дмитрий. Помог им сержант полиции Иван Гребенкин, который охранял склад. Он пустил воров на территорию. В дальнейшем преступники продали 6 тонн украденного метилового спирта Артему Айрапетяну. А тот нелегально поставил его предпринимателю Анару Гусейнову, чье предприятие впоследствии изготовило сидр, отравивший жителей Поволжья.

Дмитрия Егорова, Ивана Гребенкина и Артема Айрапетяна задержали. А вот Алексей Егоров, по данным СК России, все еще в розыске.

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