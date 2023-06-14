Бизнесвумен осудили за хищение из бюджета Самарской области 10 млн рублей

Экс-главу подрядной организации приговорили к трем годам колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ленинский районный суд Самары вынес приговор по делу об афере при расчете потока транспорта для Климовского моста через Волгу. Обвиняемой по нему проходила экс-руководитель компании «ИнфраКАП» Олеся Гладкова. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Ранее Минтранс Самарской области заключил контракт с фирмой Олеси Гладковой на выполнение научно-исследовательской работы. Его стоимость составила 10 млн рублей. Компания должна была провести анализ транспортных потоков через будущий мост. Однако необходимые работы она не провела. Организация использовала результаты исследований, которая выполнила сторонняя фирма для других целей.

Суд признал Олесю Гладкову виновной в мошенничестве и приговорил ее к трем годам колонии общего режима. Также был удовлетворен иск о взыскании в пользу Минтранса Самарской области 10 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хинштейн сообщил об обысках у руководства Минтранса Самарской области

По словам депутата, это связано с «делом Гладковой» (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал