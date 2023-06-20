Мертвый город под Самарой снесут за 47,3 млн рублей

Строительство рабочего поселка ДСК-2 было заморожено в 90-е годы / Фото: Евгений Щекин

В Самарской области ищут подрядчика для сноса мертвого города. Речь идет о недостроенном рабочем поселке ДСК-2, расположенном в Водино Красноярского района. Там необходимо демонтировать около 10 зданий. Заказчиком работ выступает департамент градостроительства Самары. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Так, подрядчику необходимо снести застройку первой очереди рабочего поселка ДСК-2: коробки двух пятиэтажных жилых домов, коробки четырех двухэтажных жилых домов, коробку первого этажа дома, коробку первого этажа и разобранные фрагменты панельного детского сада и коробку первого этажа и элементы конструкций здания столовой.

Срок выполнения работ – в течение 62 календарных дней с момента заключения контракта. Итоги электронного аукциона подведут 26 июня 2023 года. Начальная (максимальная) цена контракта – 47,3 млн рублей.

Напомним, поселок возводили для рабочих домостроительного комбината. Строительство было заморожено в начале 90-х годов. Пару лет назад мертвый город посетили сотрудники прокуратуры. Они установили, что здания находятся на грани разрушения и представляют угрозу. Администрацию Самары через суд обязали демонтировать опасные постройки.

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