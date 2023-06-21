В Самаре начался суд над экс-главой департамента градостроительства Сергеем Шановым

Сергей Шанов попал в поле зрения правоохранителей после командировки в Дубай Фото: администрация Самары

Во вторник, 20 июня 2023 года, в Ленинском районном суде Самары началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего главы департамента градостроительства Сергея Шанова. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и в растрате. Ущерб городскому бюджету от действий чиновника составил более 665 тысяч рублей.

Согласно информации на сайте инстанции, дело Сергея Шанова рассматривает судья Анна Грицык. Накануне должно было состояться первое заседание, но его решили отложить.

Напомним, Сергей Шанов попал в поле зрения правоохранителей после командировки в Дубай в 2021 году. Он провел там восемь дней в рамках образовательного проекта. По возвращении чиновнику возместили расходы в 131 тысячу рублей. Стражи порядка считают, что 17 тысяч он получил незаконно.

Второе преступление связано с сотрудницей департамента градостроительства Самары. Сергей Шанов неоднократно необоснованно выписывал ей премии. Общая сумма выплаченных средств превысила 600 тысяч рублей. Как сообщили в прокуратуре, сотрудницей, на которую чиновник потратил эти деньги, оказалась его будущая супруга.

Насколько известно, экс-глава депстроя Самары полностью признал свою вину. Кроме того, он добровольно погасил причиненный городскому бюджету ущерб.

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