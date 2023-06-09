Сотрудницей, которой экс-глава депстроя Самары незаконно выписывал премии, оказалась его будущая жена

Сергея Шанова также обвиняют в растрате бюджетных денег в ходе поездки в Дубай Фото: администрация Самары

Стали известны новые подробности в деле бывшего главы департамента градостроительства Самары Сергея Шанова. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и растрате. Ущерб городскому бюджету превысил 665 тысяч рублей. Как выяснилось, большую часть денег чиновник потратил на будущую супругу.

- Бывший глава департамента неоднократно давал незаконные указания о премировании сотрудницы, которая в дальнейшем стала его женой. Общая сумма выплаченных ей средств составила более 600 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Второе преступление, в котором обвиняют Сергея Шанова, связано с командировкой в Дубай. Он ездил туда на восемь дней в 2021 году. Целью было участие в образовательном проекте. В дальнейшем чиновнику возместили из городского бюджета расходы на сумму в 131 тысячу рублей. Правоохранители считают, что 17 тысяч рублей он получил незаконно.

В надзорном ведомстве отмечают, что экс-глава депстроя полностью признал свою вину и добровольно погасил причиненный ущерб. Скоро Сергей Шанов ответит перед законом. Его дело направили на рассмотрение в Ленинский районный суд Самары.

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