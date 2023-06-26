Экс-глава самарского УКС пытается снять арест с Toyota RAV4 и двух IPhone

По вине чиновницы бюджет региона потерял 273 млн рублей на контракте по берегоукреплению Волги в районе Рождествено Фото: Александра БУДАЕВА

Бывшая глава Управления капитального строительства Самарской области (УКС) Светлана Моравская обратилась в Ленинский районный суд. Она попросила снять арест на принадлежащее ей имущество. Информация об этом размещена на сайте инстанции

Так, экс-чиновница хочет, чтобы суд снял арест на автомобиль Toyota RAV4 и два IPhone 2017 года выпуска, а также выдал на руки оригинал паспорта ТС. Заседание назначено на вторник, 27 июня 2023 года.

Напомним, ранее Светлану Моравскую признали виновной в злоупотреблении полномочиями. Было установлено, что по ее вине бюджет региона потерял 273 млн рублей на контракте по берегоукреплению Волги в районе села Рождествено.

В феврале 2020 года суд приговорил бывшую главу УКС Самарской области к четырем годам колонии общего режима. Ни защита Светланы Моравской, ни прокуратура с этим решением не согласились. Первая требовала оправдать чиновницу, а вторая — направить дело на новое рассмотрение. Однако в итоге Самарский областной суд оставил приговор без изменения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал