В полиции рассказали, кто погиб в страшном ДТП с минивэном в Самарской области

Смертельная авария произошла на трассе А-300 на границе с Казахстаном Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Стали известны личности погибших и пострадавших в страшном ДТП в Большеглушицком районе. Авария произошла в ночь на вторник, 27 июня 2023 года, на 109 км трассы А-300 на границе с Казахстаном в Самарской области.

По предварительным данным ГУ МВД по региону, 30-летний водитель Hyndai Elantra, двигаясь со стороны села Большая Глушица в направлении села Большая Черниговка, выехал на встречную полосу и столкнулся с минивэном Honda Stepwgn под управлением 25-летнего молодого человека. В результате произошедшего погибли шесть человек. Еще восемь получили различные травмы.

Так, на месте ДТП до приезда скорой помощи скончались: водитель Hyndai Elantra и четверо его пассажиров: 26-летний, 25-летний и 48-летний мужчины, 20-летняя девушка, а также 43-летняя пассажирка Honda Stepwgn. Все они граждане других государств.

В больницу доставили: 26-летнего пассажира Hyndai Elantra, водителя Honda Stepwgn и шесть его пассажиров: 1988, 1993, 1994, 1987, 1993 годов рождения, личность еще одного пока не установлена – он находится без сознания.

В настоящее время полицейские, а также сотрудники прокуратуры проводят по факту трагедии проверки.

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