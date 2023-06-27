Шесть иностранцев погибли в ДТП на трассе Самарской области

Посольство КР в РФ оказывает консульско-правовую помощь пострадавшим гражданам КР. Фото: прокуратура Самарской области

Во вторник, 27 июня, на 109 км трассы А-300 «Самара – Большая Черниговка – граница с Р. Казахстан» столкнулись Hyundai Elantra и минивэн Honda Stepwgn. В результате ДТП погибло шесть человек, все они оказались иностранными гражданами.

— В результате ДТП погибли двое граждан Кыргызской Республики (мужчина и женщина), а также четверо граждан Узбекистана, — сообщает министерство иностранных дел Кыргызской Республики.

Также отмечается, что посольство КР в РФ оказывает консульско-правовую помощь пострадавшим гражданам КР и занимается организацией доставки тел умерших на Родину. Напомним, водитель легковушки ехал от Большой Глушицы в сторону Большой Черниговки, он выехал на полосу встречного движения, где врезался в минивэн.

До приезда скорой помощи скончались водитель Hyundai Elantra и четверо его пассажиров: 26-летний, 25-летний и 48-летний мужчины, 20-летняя девушка, а также 43-летняя пассажирка Honda Stepwgn.

А в больницу доставили 26-летнего пассажира легковушки, водителя Honda Stepwgn и шесть его пассажиров. В настоящее время идет проверка по факту смертельного ДТП.

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