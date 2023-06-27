В Самарской области возбудили уголовное дело из-за ДТП с шестью погибшими

На месте ДТП сейчас работают следователи-криминалисты Фото: СУ СК по Самарской области

В Самарской области завели уголовное дело по факту ДТП с шестью погибшими. Его возбудили сотрудники ГУ МВД по региону, а теперь принял к производству Большеглушицкий межрайонный следственный отдел СУ СК.

Все случилось в ночь на вторник, 27 июня 2023 года, на 109 км трассы А-300 «Самара – граница с Казахстаном». По версии следствия, аварию спровоцировал водитель Hyundai Elantra. Он выехал на встречку и врезался в минивэн Honda Stepwgn. В результате ДТП погибли водитель и четверо пассажиров легковушки, а также пассажир Honda. Еще восемь участников аварии госпитализированы в больницу с различными травмами.

Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Сейчас на месте происшествия работают следователи-криминалисты. Назначены необходимые экспертизы.

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