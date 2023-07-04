В Самаре экс-глава СОФЖИ Реналь Мязитов вышел на свободу

В 2020 году Реналя Мязитова приговорили к колонии и штрафу в 200 тысяч рублей Фото: Александра БУДАЕВА

Бывший глава Самарского областного фонда жилья и ипотеки Реналь Мязитов вышел на свободу. У него закончился срок отбывания наказания. Освободился он в минувшую пятницу, 30 июня 2023 года. Об этом сообщила его супруга Наталья.

Напомним, Реналя Мязитова обвинили в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, он вместе с тольяттинским предпринимателем Евгением Вагнером совершил несколько афер, ущерб от которых составил 59 млн рублей. Речь идет о продаже по заниженной стоимости участков в Самаре и Тольятти, а также о двойной оплате сноса военного городка на 19 км Московского шоссе. Оба участника дела отрицали свою причастность к махинациям.

Осенью 2020 года Реналя Мязитова приговорили к 6 годам лишения свободы и к штрафу в 200 тысяч рублей. Он неоднократно пытался оспорить решение, а потом добивался УДО, однако ему несколько раз отказывали.

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