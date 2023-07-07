На выставке в Самаре хотят представить 170 работ из основной коллекции Третьяковки

Выставка будет называться «На вкус и цвет» и посвящена теме еды в искусстве. Фото: сайт Александра Хинштейна

В Самаре продолжаются работы по восстановлению памятника архитектуры «Фабрика-кухня». До конца лета 2023 года все строительные работы должны быть завершены. Об этом сообщает официальный сайт депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.

Провести первую выставку и торжественное открытие Самарского филиала Третьяковки планируется уже этой осенью. Это будет событие федерального масштаба. Уже известны первые подробности. Так, выставка будет называться «На вкус и цвет» и посвящена теме еды в искусстве.

— Мы хотим, чтобы в рамках выставки, в Самару привезли шедевры мирового уровня. Например, «Девочку с персиками» и «Охотники на привале». Всего в планах представить около 170 работ из основной коллекции Третьяковки, — отметил Александр Хинштейн.

Напомним, реставрация объекта началась в 2013 году, а к активным работам приступили в 2020 году. Все средства на восстановление здания и создание музея выделены только из федерального бюджета. Министерство культуры РФ на эти цели предусмотрело 2 миллиарда 304 миллиона рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это место может стать новым центром притяжения»: министр культуры Самарской области – об открытии филиала Третьяковки и реконструкции драмтеатра

Министр культуры Самарской области Ирина Калягина рассказала, когда откроется филиал Третьяковки в здании фабрики-кухни (подробности)

Показываем, что происходило на техническом открытии филиала Третьяковки в Самаре

Официальное открытие филиала знаменитой галереи должно состояться уже через полгода (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.