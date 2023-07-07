Появилось видео происходящего у завода «Промсинтез» под Самарой, где от взрыва погибли шесть человек

Трагедия на заводе произошла сегодня около полудня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появилось видео с места ЧП на заводе «Промсинтез», где сегодня трагически погибли шесть человек, двое получили ранения. Напомним, взрыв на предприятии прогремел около полудня.

На место происшествия оперативно съехались экстренные службы, а также губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Сейчас около завода работает одна машина ДПС и один автомобиль Росгвардии.

Напомним, пострадавшие и погибшие на заводе – работники цехов №3 и №5. Один из них, 45-летний Евгений К. с черепно-мозговой травмой сейчас находится в реанимации. Другой, 45-летний Валерий, получил контузию и также находится под наблюдением врачей.

Сейчас по факту ЧП ведется следствие. Причина трагедии устанавливается.

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