Еще один трамвай с кондиционером из Белоруссии прибудет в Самару 12 июля 2023 года

Новые вагоны из Белоруссии привозят в Самару на трейлерах. Фото: администрация Самары

В Самару продолжают постепенно прибывать новые трамваи производства белорусского предприятия «Белкоммунмаш». В самом начале июля на берега Волги на автотрейлере привезли первый вагон из 12 ожидаемых.

- В ближайшие дни ожидаем прибытия еще одного вагона. Его должны привезти 12 июля, - сообщил «КП-Самара» директор Трамвайно-троллейбусного управления Михаил Ефремов.

Всего «Белкоммунмаш» должен поставить Самаре 12 низкопольных вагонов нового поколения. Они, помимо прочего, будут оснащены кондиционерами – важность этой опции горожане почувствовали на себе во время июльской жары. Пока из всего подвижного состава общественного транспорта Самары кондиционеры есть только в 22 троллейбусах «Адмирал», курсирующих по 4-му маршруту.

Пока сроки выпуска новых трамваев на городские маршруты в ТТУ г. Самары назвать затруднились. Прежде должна прибыть вся партия из 12 вагонов и произведены пусконаладочные работы.

Тем временем 10 июля 2023 года в Самаре заработал на постоянной основе электробус, также выпущенный на «Белкоммунмаше».