Глава СК России заинтересовался похищением 9-летней девочки в Самарской области

В похищении ребенка подозревают 39-летнего жителя Ставропольского района Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался историей с похищением 9-летней девочки в Самарской области. Он поручил главе регионального следственного управления Марату Галиханову доложить о ходе расследования преступления. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Все случилось 22 июля 2023 года в садовом товариществе «Комсомольск-2» в селе Выселки Ставропольского района. 39-летний местный житель заманил к себе домой соседскую девочку и незаконно удерживал. Кроме того, он избил ребенка.

- В настоящее время девочке оказана медицинская помощь. Угроза для ее жизни и здоровья отсутствует, - отметили в СУ СК по Самарской области.

Следователи возбудили по факту произошедшего уголовное дело по статье 126 УК РФ «Похищение человека». Подозреваемого задержали. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Правоохранители будут ходатайствовать, чтобы мужчину отправили под арест.

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