Депутат Хинштейн: на НПЗ в Самаре произошел взрыв

ЧП произошло вечером 28 июля.

В Самаре на нефтеперерабатывающем заводе сработало взрывное устройство. Произошло это около шести часов вечера в пятницу, 28 июля 2023 года. О взрыве сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн, информацию корреспонденту «КП-Самара» подтвердили источник в правительстве региона и в НК «Роснефть».

- Инцидент на территории завода произошел в выведенном из эксплуатации отдельностоящем старом здании,- уточнили в НК «Роснефть».

Погибших и пострадавших нет. Сейчас на месте работают правоохранительные органы.

Подозреваемого в организации взрыва на заводе задержали в соседнем регионе. Мужчина попытался сбежать из России.