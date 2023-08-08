Защита замглавы самарского Минздрава планирует обжаловать арест

Жалобу на арест чиновника в ближайшее может рассмотреть Самарский областной суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Защита заместителя министра здравоохранения Самарской области Асланбека Майрамукаева намерена обжаловать его арест. Об этом сообщил адвокат Андрей Карномазов.

По словам юриста, в представленном при аресте материале нет данных об Асланбеке Майрамукаеве. Там есть только сведения о бывшем заместителе главного врача больницы имени В.Д. Середавина Алексее Ошуркове. Как пишет Волга Ньюс, ранее медика арестовали по делу о мошенничестве. В скором времени жалобу стороны защиты замминистра здравоохранения региона должны рассмотреть в Самарском областном суде. Дата пока неизвестна.

Напомним, Асланбека Майрамукаева задержали в прошлый четверг, 3 августа 2023 года. Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, это связано с расследованием уголовного дела в отношении заместителя главврача одного из медучреждений региона. Медика подозревают в хищении бюджетных средств при заключении договора поставки оборудования. На следующий день, 4 августа, Железнодорожный районный суд Самары отправил замглавы Минздрава на месяц под арест – до 4 сентября 2023 года.

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