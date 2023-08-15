Суд прекратил дело о банкротстве застройщика ЖК «Космолет» в Самаре

Проблемный ЖК на ул. Антонова-Овсеенко планируют достроить до конца 2024 года / Фото: Минстрой Самарской области

Арбитражный суд Самарской области прекратил производство по делу о банкротстве ООО «Кольцо». Эта фирма выступала застройщиком ЖК «Космолет» на пересечении улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко. Поводом для закрытия дела стало обращение ППК «Фонд развития территорий». Информация об этом размещена на сайте инстанции.

Новый жилой комплекс должны были сдать еще в 2022 году. Поскольку застройщик не успел возвести дом в срок, его включили в реестр проблемных объектов. Фирму потребовали признать банкротом. Однако на одном из судебных заседаний стало известно, что у площадки появился новый инвестор — компания «Аквапорт».

От Фонда развития территорий в августе 2023 года в суд поступило заявление об отказе заявленных требований о банкротстве ООО «Кольцо». Отозвать иск попросило правительство Самарской области. Причиной стало возобновление строительно-монтажных работ на объекте.

В результате арбитраж принял отказ фонда и решил прекратить производство по делу о банкротстве застройщика.

Напомним, ранее стало известно, что ЖК «Космолет» достроят за счет средств инвестора. Завершить работы планируется до конца 2024 года.

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