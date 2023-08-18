Прокуратура начала проверку из-за смертельного пожара на Краснодонской в Самаре

В многоэтажке на Краснодонской горели квартиры на шестом и девятом этажах Фото: прокуратура Самарской области

Прокуратура начала проверку из-за пожара в многоэтажке на улице Краснодонской, 1 в Самаре 18 августа 2023 года. В результате происшествия погиб человек, еще трое пострадали.

— Организована проверка соблюдения противопожарного законодательства при содержании дома. По итогам при наличии оснований будут приняты необходимые меры реагирования, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.

Напомним, пожар в доме № 1 по улице Краснодонской вспыхнул в 14:20. Сначала загорелась квартира на девятом этаже, затем огонь перекинулся на шестой этаж. Площадь пожара составила 80 кв. м. Из дома эвакуировали 20 человек, еще 16 спасли (среди них пять детей). Три человека пострадали. По предварительным данным, они получили ожоги. Еще один погиб — тело нашли в квартире на шестом этаже. Личность пока неизвестна.

Пожарные локализовали возгорание в 15:28. Сейчас они продолжают тушить пламя. Для жильцов дома организовали пункт временного размещения. Его развернули на базе школы № 83. Кроме того, сейчас решается вопрос с предоставлением жилья владельцам пострадавших квартир.

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