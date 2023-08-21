Жители Самарской области попросили губернатора отменить строительство крематория

Сельчане не хотят видеть рядом со своими домами новое кладбище и крематорий / Фото: Табурент.ру

Жители села Кривое Озеро Красноярского района записали видеообращение к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. Они просят главу региона отменить строительство крематория вблизи их населенного пункта. Видео опубликовано на странице движения «Сохрани Жизнь».

- Мы хотим жить в экологически чистом районе, дышать свежим воздухом, любоваться на лебедей, которые пока еще выводят птенцов у нас на озере. Дмитрий Игоревич, отмените решение о строительстве крематория в Кривом Озере, - пишут жители села в соцсетях.

На обращение отреагировали в администрации Красноярского района. Чиновники сообщили, что для строительства крематория необходимо проведение ряда экспертиз. По закону их проводят на определенных стадиях: при разработке проекта, получении разрешения на строительство. По данным районной администрации, подобные работы на участке вблизи Кривого Озера сейчас не проводятся.

Напомним, ранее под строительство кладбища с крематорием выделили участок около села Кривое Озеро сельского поселения Хорошенькое Красноярского района. Местные жители, узнав об этом, выступили против. Они говорят, что во время паводка эту территорию затапливает. Сельчане считают: если там начать захоронения, то по весне «поплывут гробы». Добавим, в настоящее время следователи проводят проверку на предмет наличия в действиях чиновников халатности при принятии решения о строительстве крематория.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«По весне гробы поплывут»: следком начал проверку законности выделения участка под кладбище и крематорий около Самары

Следком начал проверку законности выделения участка под крематорий около Самары (подробности)

В Самарской области на участке под крематорий нашли объект археологического наследия

В районе села Кривое озеро обнаружили земляной вал «Ново-Закамская черта» XVIII века (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал