Фонтан в парке «Молодежный» запустили в тестовом режиме в Самаре

Общественное пространство откроется после второй очереди благоустройства. Фото: minenergo63region

В конце августа 2023 года в Самаре запустили фонтан на пруду в парке «Молодежный», правда пока в тестовом режиме. Видео красивого фонтана опубликовало министерство энергетики и ЖКХ Самарской области.

Общественное пространство в границах улиц Ставропольской, Ново-Вокзальной, Вольской и Воронежской в Промышленном районе города откроется после второй очереди благоустройства по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Ранее стало известно, что работы собираются завершить к началу осени. Озеро в парке уже наполнено водой. Откосы водоема сделали из камней. Также обновили вход со стороны улицы Воронежской. Там уложили плитку и высадили цветы и кустарники.

Местные жители уже успели в жаркие дни искупать в озере, однако глава Самары Елена Лапушкина предостерегла горожан от такого купания.