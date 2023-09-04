Замглавы самарского Минздрава Асланбек Майрамукаев пытается оспорить свой арест

Чиновника задержали в начале августа 2023 года / Фото: vk.com/minzdrav_63

Заместитель главы министерства здравоохранения Асланбек Майрамукаев, который является фигурантом уже двух уголовных дел, подал жалобу на свой арест. Чиновник недоволен назначенной ему мерой пресечения.

Самарский областной суд должен был рассмотреть жалобу замминистра в понедельник, 4 сентября 2023 года. Однако заседание пришлось отложить. Как пишет Волга Ньюс, Асланбека Майрамукаева не доставили для участия в заседании по видеосвязи. Рассмотрение жалобы было решено перенести на следующий понедельник, 11 сентября.

Напомним, чиновника задержали в начале августа 2023 года. Это было связано с расследованием уголовного дела в отношении бывшего заместителя главврача больницы имени В.Д. Середавина Алексея Ошуркова. Того обвиняют в закупке оборудования по завышенной цене.

Второе уголовное дело связано с получением взятки в 15 млн рублей. По версии следствия, Асланбек Майрамукаев потребовал эту сумму от директора одной из компаний — за организацию заключения договоров на поставку медоборудования на более чем 147 млн рублей. Сейчас ведется следствие.

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