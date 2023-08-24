В Самаре подтвердили причастность замминистра здравоохранения к получению взятки в 15 млн рублей

Замминистр потребовал от директора коммерческой организации взятку в размере 15 миллионов рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В августе 2023 года в Самаре задокументировали противоправную деятельность заместителя министра здравоохранения Самарской области. Он оказался причастен к получению взяток в особо крупном размере.

Заподозрили во взятке в 15 млн рублей

Заместителя министра здравоохранения Самарской области Асланбека Майрамукаева задержали 3 августа 2023 года. В тот же день в министерстве здравоохранения региона прошли обыски.

На тот момент в ГУ МВД по Самарской области сообщили, что обыски связаны с расследованием уголовного дела, которое возбудили в отношении заместителя главврача одного из учреждений региона. Медика подозревали в хищении бюджетных денег при заключении договора поставки оборудования.

Позже стало известно, что замминистра регионального Минздрава заподозрили в получении взятки. Речь шла об очень большой сумме –15 миллионах рублей. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий УФСБ совместно с УМВД России по Самаре задокументировали причастность Асланбека Майрамукаева к получению взяток в особо крупном размере.

— С целью получения незаконного вознаграждения за ограничение конкуренции на поставку медицинского оборудования в 2022 и 2023 годах замминистр потребовал от директора коммерческой организации взятку в размере 15 миллионов рублей, — сообщили в УФСБ по Самарской области.

В СУ СК по Самарской области отметили, что общая сумма договоров составляла более 147 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело

В 2023 году директор организации по заранее достигнутой договоренности передал подозреваемому через третье лицо часть взятки в размере 8 миллионов рублей. После этого проводилось мероприятие «Оперативный эксперимент», в ходе которого директору предложили предпринять меры конспирации. Он передал замминистру здравоохранения Самарской области через других лиц оставшуюся часть взятки.

Позже Асланбек Майрамукаев получил через посредников взятку в размере 7 миллионов рублей. Фото: vk.com/minzdrav_63

В результате Асланбек Майрамукаев получил через посредников взятку в размере 7 миллионов рублей. В среду, 23 августа 2023 года, в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ. Речь идет о получении взятки в особо крупном размере.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, продолжается установление всех обстоятельств преступления. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле у руководителя следственного управления.

Допрашивали и министра здравоохранения региона

Также 3 августа 2023 года Самарскую область всколыхнула информация об обысках в региональном минздраве и якобы задержании Армена Беняна. Министр здравоохранения региона опроверг свое задержание и рассказал о следственных действиях в ведомстве.

— Меня вызвали в РОВД Ленинского района для опроса по поводу заявления, которое поступило в адрес правоохранительных органов. После этого я приступил к исполнению своих должностных обязанностей. Сейчас нахожусь на рабочем месте, — сказал Армен Бенян.

Руководитель регионального Минздрава отметил, что работа в ведомстве ведется в штатном режиме, а параллельно проводятся внутриведомственные и отраслевые мероприятия для усиления контроля за реализацией нацпроекта «Здравоохранение» и программы «Модернизация первичного звена здравоохранения в РФ».

Помимо этого, по словам Армена Беняна, усиленный контроль идет и за реализацией иных полномочий и вопросов ведения министерства. Напомним, ранее ситуацию прокомментировал и глава региона. По словам Дмитрия Азарова, к ведомству накопился ряд вопросов.