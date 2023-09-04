Самарцы потребовали вернуть городу часть парка 60-летия Советской власти

Горожане написали петицию в адрес властей с требованием решить вопрос с лесопарком / Фото: vk.com/lesopark63

Жители Самары потребовали вернуть городу часть лесопарка имени 60-летия Советской власти, которая оказалась в частных руках. Они разместили в сети соответствующую петицию.

— Парк является излюбленным местом отдыха, занятий спортом, а также изучения флоры и фауны для горожан. Однако в 2006 году его часть — 25 га — была отторгнута и передана частным структурам. В результате жители Самары лишились доступа на эту территорию, ее экосистема деградирует, — говорится в обращении.

Самарцы потребовали от властей найти возможность для возвращения городу отторгнутой территории парка, которая сейчас находится в частной собственности компании «Лагуна».

Напомним, ранее фирма поделила свою землю на несколько участков. На одном из них она решила разместить магазины, а другой застроить многоэтажными жилыми домами. Однако переоформить территорию и поставить ее на кадастровый учет в новом статусе предпринимателям не удалось.

В дальнейшем площадку признали рекреационной зоной и включили в зеленый пояс Самары. Таким образом, застраивать эту землю теперь нельзя. Компания «Лагуна» неоднократно пыталась оспорить решения властей в судах, но безуспешно. К примеру, она хотела взыскать с мэрии 2,4 млрд рублей ущерба и упущенной выгоды, но служители Фемиды встали на сторону чиновников.

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