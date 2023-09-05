Самарский блогер Алексей Жирухин проехал до Арктики и обратно на «Москвиче»

В пути машина постоянно ломалась, но путешественникам каждый раз удавалось ее "реанимировать" / Фото: Алексей Жирухин

Самарский блогер Алексей Жирухин проехал на стареньком «Москвиче» от Твери до Арктики и обратно, но уже до Москвы. Вместе с друзьями он преодолел на машине 1981 года выпуска более 10 тысяч км. Как ретро-авто, которое ранее использовали только по выходным, проявило себя в длительной поездке, путешественник рассказал «КП-Челябинск».

По словам Алексея Жирухина, путешествие началось зимой, а закончилось только летом. В пути выяснилось, что печка в машине работает через раз, салон весь в дырах, а запаски и вовсе нет. Ломался «Москвич» каждый день и по несколько раз. В итоге путешественникам приходилось постоянно чинить его.

Зимой компания добралась по зимникам до Нового Уренгоя, где начинается Арктика. Там машину оставили на «отдых». Летом путешественники вернулись и продолжили путь, но уже в обратную сторону – в Москву. Здесь тоже не обошлось без проблем – авто продолжило удивлять своими «болячками». Однако путешественникам удалось со всем справиться своими силами. В итоге поездка через всю страну завершилась благополучно.

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