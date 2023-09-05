Под Самарой снесли мертвый город в селе Водино

Площадку под Самарой зачистили от недостроенных зданий / Фото: Евгений Щекин

Под Самарой завершается снос мертвого города – недостроенного рабочего поселка ДСК-2 в Водино Красноярского района. От многих зданий там остались одни руины. Теперь подрядчику необходимо вывезти оставшийся строительный мусор.

Напомним, поселок возводили для рабочих домостроительного комбината. Строительство заморозили в начале 90-х годов. Пару лет назад на площадке побывали сотрудники прокуратуры. Они установили, что здания разрушаются и представляют угрозу для окружающих. В итоге администрацию Самары через суд обязали снести постройки.

В конце июня 2023 года был найден подрядчик для демонтажа около 10 зданий, в том числе детского сада. Это застройка первой очереди ДСК-2. Победителем электронного аукциона признали ООО «Аркада». С компанией заключили контракт стоимостью 17,5 млн рублей. На выполнение работ ей отвели 62 дня – то есть завершить снос зданий она должна как раз в сентябре 2023 года.

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